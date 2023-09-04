Ankara-İzmir YHT hattı bir yıl erken bitirilecek

Bakan Uraloğlu, “2027’de projeyi bitirerek hizmete açacağız” dedi. Afyonkarahisar’ın Bayat ilçesinde Ankara-İzmir YHT üzerinde yapımı devam eden Bayat-2 Tüneli, Sinanpaşa ilçesindeki yarma imalatı ve altyapı platformları ile Uşak’ta da Eşme Salihli Projesi T23 Tüneli’nde incelemelerde bulunan Bakan Uraloğlu, Ankara-İzmir Hızlı Tren projesinin 2027 yılında tamamlanmasıyla mevcut demiryolu bağlantısıyla 824 km olan mesafenin 624 km’ye ineceğini belirtti.

7 milyondan fazla kişi hızlı trenle tanışacak

Bakan Uraloğlu, “Ankara - İzmir arası 14 saat olan seyahat süresi 3 saat 30 dakikaya düşecektir. 9 istasyon ile Afyonkarahisar, Uşak, Manisa ve İzmir illerimizde yaşayan 7 milyondan fazla insanımız doğrudan hızlı tren konforuyla tanışacaktır. Kütahya gibi çevre illerle olan etkileşimi de dikkate alındığında YHT hizmetinden faydalanan nüfus daha da artacaktır.

Sanayisi, turizm potansiyeli ve limanıyla ülkemizin üçüncü büyük şehri olan İzmir'i ve güzergâhtaki Manisa, Uşak ve Afyonkarahisar illerimizi Ankara'ya daha da yaklaştırarak, bölgedeki ticaret hacmini büyütecektir" diye konuştu. Bakan Uraloğlu, "Ankara - İzmir Hızlı Tren Projesiyle Ankara - Afyonkarahisar arası seyahat süresi 1 saat 40 dakikaya, Ankara - Uşak arası seyahat süresi 6 saat 50 dakikadan 2 saat 10 dakikaya, Ankara - Manisa arası 11 saat 45 dakikadan 2 saat 50 dakikaya düşecektir" diye konuştu.

"67 Viyadük, 66 köprü inşa edeceğiz"

Bakan Uraloğlu, “Projemiz tamamlandığında Ankara-İzmir arası hat uzunluğu 624 kilometreye inmiş olacak. Yılda yaklaşık 13,3 milyon yolcu ve 90 milyon ton yük taşıyacağımızı öngörüyoruz. Proje kapsamında 40,7 kilometre uzunluğunda 49 tünel ve 21,2 kilometre uzunluğunda 67 viyadük, 66 köprü inşa edeceğiz.

Ankara-İzmir Hızlı Tren Projesi'nin tamamlanmasıyla ilk etapta günlük karşılıklı 8 tren seferine göre yıllık, zaman, enerji ve bakım maliyetleri gibi kalemlerden yaklaşık 1,1 milyar lira tasarruf sağlamayı hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.