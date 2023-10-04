  1. Dünya Gazetesi
  2. Gündem
  3. Ankara saldırısında ikinci teröristin kimliği de belirlendi
Takip Et

Ankara saldırısında ikinci teröristin kimliği de belirlendi

Ankara'da 1 Ekim'deki terör saldırısını gerçekleştiren faillerden birinin daha kimliği belirlendi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Takip Et

İçişleri Bakanlığı'nın açıklamasında, saldırının karşılık verilediği anımsatıldı.

Daha önce yapılan araştırmalar ve DNA incelemesi sonucu teröristlerden birinin terör örgütü PKK/KCK üyesi "Kanivar Erdal" kod adlı Hasan Oğuz olduğunun tespit edildiği aktarılan açıklamada, saldırıya karışan ikinci teröristin ise terör örgütü PKK/KCK üyesi Özkan Şahin olduğunun belirlendiğini kaydedildi.

Açıklamada, "Güvenlik birimlerimizce başlatılan soruşturma devam etmektedir. Son terörist etkisiz hale getirilinceye dek terörle mücadelemiz azim ve kararlılıkla devam edecektir." ifadesine yer verildi.