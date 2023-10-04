Ankara saldırısında ikinci teröristin kimliği de belirlendi
Ankara'da 1 Ekim'deki terör saldırısını gerçekleştiren faillerden birinin daha kimliği belirlendi.
İçişleri Bakanlığı'nın açıklamasında, saldırının karşılık verilediği anımsatıldı.
Daha önce yapılan araştırmalar ve DNA incelemesi sonucu teröristlerden birinin terör örgütü PKK/KCK üyesi "Kanivar Erdal" kod adlı Hasan Oğuz olduğunun tespit edildiği aktarılan açıklamada, saldırıya karışan ikinci teröristin ise terör örgütü PKK/KCK üyesi Özkan Şahin olduğunun belirlendiğini kaydedildi.
Açıklamada, "Güvenlik birimlerimizce başlatılan soruşturma devam etmektedir. Son terörist etkisiz hale getirilinceye dek terörle mücadelemiz azim ve kararlılıkla devam edecektir." ifadesine yer verildi.