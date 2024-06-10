Ankara Valiliği, hasta köpeklerin kente getirildiği iddiası üzerine harekete geçti
Ankara Valiliği, hasta köpeklerin Ankara'ya getirildiği iddiası üzerine önlem almak için çalışma başlattı.
Haber Merkezi
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Ankara Valiliği sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Hastalık taşıyan köpeklerin Ankara'ya getirildiğine dair iddiaları ihbar kabul ederek, kolluk kuvvetleri ve Tarım İl Müdürlüğü başta olmak üzere tüm birimleri ile çalışma başlattığını bildirdi.
Valilikten yapılan açıklamada, "Vatandaşlarımızın sağlığına ve diğer canlıların hayat hakkına yönelik her türlü hareket ve uygulamalarla sonuna kadar mücadele etmekte kararlıyız" ifadelerini kullandı.