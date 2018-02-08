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Ankara Valiliği: Patlama söz konusu değil

Ankara Valiliği, kentte duyulan sesin yol çalışmasında dinamit kullanılmasından kaynaklandığını, bir patlamanın söz konusu olmadığını açıkladı.

Ankara Valiliği: Patlama söz konusu değil
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Ankara Valiliği'nden, Çankaya ilçesi Alacaatlı mevkisinde süren yol çalışmasında dinamit kullanıldığı, bir patlamanın söz konusu olmadığı bildirildi.

Valilik, sosyal medyada "Ankara'da patlama olduğu" yönünde yer alan iddialara ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, "Alacaatlı mevkisinde devam eden yol çalışmasında dinamitle çalışma yapılmaktadır. Patlama söz konusu değildir." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA

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