Ankara'da eylem: Emeklilikte staj başlangıcı dikkate alınsın

Büyük Ankara Buluşması için farklı illerden Başkent'e giden federasyon üyeleri Anıtpark'ta toplandı.

Türkü ve marşlar söyleyen federasyon üyeleri, 'Staj ve Çıraklık SGK Başlangıcı Olsun', 'Staj Mağduriyetine Son Verilsin' ve 'Staj ve Çıraklık Fiili Çalışmadır' yazılı dövizler taşıdı.

Federasyon Başkanı Murat Bal, buradaki konuşmasında, 3308 Sayılı Mesleki Eğitim Kanunu'nda yasal düzenleme yapılarak, sigorta başlangıçlarının emeklilik için dikkate alınmasıyla mağduriyetlerin giderilmesini ve işçilikten kaynaklanan özlük haklarının verilmesini istedi.

Bal, sorunlarının 31 Mart'taki Mahalli İdareler Seçimleri'nden önce çözülmesini beklediklerini sözlerine ekledi.