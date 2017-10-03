Ankara'da FETÖ soruşturması: 142 gözaltı kararı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca 137'si bakanlık eski çalışanı 5'i Milli Eğitim Bakanlığı personeli toplam 142 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, kamu kurum ve kuruluşlarındaki FETÖ mensuplarına yönelik soruşturmalar kapsamında, Ankara merkezli 8 ilde operasyon düzenlendi.
Örgütün gizli haberleşme programı ByLock kullanıcısı olduğu tespit edilen, 116'sı daha önce kurumdan ihraç edilen Milli Eğitim Bakanlığı personeli 121 kişi ile Gençlik ve Spor Bakanlığı eski personeli 21 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
Sabah saatlerinde başlayan gözaltı işlemlerinin devam ettiği belirtildi.