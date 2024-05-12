Ankara'da kadın cinayeti: Afgan kadın başından vurularak öldürüldü
Ankara'da yaşayan 41 yaşındaki Afganistanlı Zarın Mardani, mantar toplamak için gittiği arazide başından vurularak öldürülmüş halde bulundu. Polis ekipleri kadının eşi ve çalıştığı çiftliğin bir çalışanını gözaltına aldı.
Ankara'nın Çubuk ilçesindeKİ Gümüşyayla Mahallesi'nde mantar toplamaya giden Zarın Mardani'nin dönmemesi üzerine mahalle sakinleri kadını aramaya çıktı. Mardani'nin cansız bedeniyle karşılaşan mahalle sakinleri, durumu jandarmaya bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye giden ekipler, kadının başından tabancayla vurularak öldürüldüğünü belirledi. Kadının cenazesi, incelemenin ardından otopsi için adli tıp kurumuna gönderildi.
Mardani'nin, çobanlık yaptığı öğrenilen eşi N.M. Mardani ve aynı çiftlikte çalışan N.E. gözaltına alındı.