Ankara'da özel halk otobüslerine destek kararı

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Meclisi'nin kasım ayı birinci toplantıs, Meclis Birinci Başkanvekili Fatih Ünal başkanlığında, Belediye Meclisi Konferans Salonu'nda yapıldı.

Meclis'in 305'inci birleşimini açan Ünal, katip üyelere, önergeleri okutarak, gündemdeki maddeleri ve başkanlık yazılarını oylamaya sundu.

Yavaş teklif etti

Ünal, EGO Genel Müdürlüğünce 31 Mart 2024 tarihine kadar özel halk otobüsü esnafına gelir desteği verilmesini içeren ABB Başkanı Mansur Yavaş imzalı Başkanlık Yazısı'nın, gündeme alınmasını teklif etti.

Gündeme alındıktan sonra Ünal tarafından oylamaya sunulan Başkanlık Yazısı, Meclis'teki tüm parti gruplarının geçerli oy kullanmasıyla oy birliğiyle kabul edildi.

Yolcu başına destek

Bu kapsamda, şehir merkezinde faaliyet gösteren ÖHO işleticilerine ücretsiz taşıdıkları yolcu başına 4 lira, abonman taşıdıkları yolcu başına ise 2 lira gelir desteği ödemesi yapılacak.

Ayrıca, 202-7 Yenimahalle-Kızılay 220-7 Mamak-Batıkent-Jandarma ve 427-7 Subayevleri-Aşağı Ayrancı, 145-7 Dikmen-Atapark, 263-7 Etlik-Balgat ve 297-7 Abidinpaşa-Batıkent hat numaralı ÖHO'lara ise yolcu sayılarının az olması ve işletme giderlerinin fazla olması nedeniyle ücretsiz taşıdıkları yolcu başına 4 lira, abonman taşıdıkları yolcu başına da 4 lira gelir desteği ödemesi sağlanacak.

Şehir merkezinde faaliyet gösteren Ankara Özel Halk Otobüsleri Kooperatifine bağlı (AHOK) araçlarda ücretsiz taşıdıkları yolcu başına 7,30 lira, abonman taşıdıkları yolcu başına 5,30 lira gelir desteği ödenecek.

Çevre ilçelerde faaliyet göstermekte olan ÖHO'lara ise ücretsiz taşıdıkları yolcu başına her ilçenin kendi tam bilet tarifesi üzerinden, öğrenci kartlar için ise ödemelerin her biniş başına her ilçenin kendi tam tarifesinin yüzde 10'u oranında gelir desteği ödemesinde bulunulacak.

Yerel seçime kadar sürecek

Karara göre, 16 Haziran 2023 ile 31 Mart 2024 tarihleri arasında yapılacak gelir desteği ödemelerinin yanı sıra usulsüz kullanımların önüne geçilebilmesi için ise araçlarda günlük ücretsiz kart kullanımı ilk dört biniş üzerinden hesaplanacak.

Gelir desteği ödemeleri bireysel işleticilerde araç bazında, diğerlerinde kooperatif olarak ücretsiz taşınan yolcu sayılarının son 3 ayın ortalamasının yüzde 10'unu geçmeyecek şekilde hesaplanarak verilecek. Ayrıca yapılacak incelmelerde usulsüz kullanım şüphesi doğuracak herhangi bir durumda ödeme yapılmayacak.

Meclisin aldığı karar, ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın imzalamasının ardından yürürlüğe girecek.