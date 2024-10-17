Ankara'da siyasi parti merkezine uyuşturucu operasyonu

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı kayıtlarına göre 26 Nisan 2023'te kurulan ve 163 üyesi bulunan Milli Beraberlik Partisi'nin Yenimahalle ilçesindeki genel merkez binasında uyuşturucu satıldığı ve kullanıldığı ihbarı üzerine Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesince operasyon düzenledi.

Binada gözaltına alınan 7 kişiden M.G.'nin parti üyesi olduğu ve yanında bulunan B.Y. ile genel merkez binası içerisinde uyuşturucu temin ettikleri ve uyuşturucu kullandıkları belirlendi.

Paketlenmiş uyuşturucu bulundu

B.Y.'nin üzerinde yapılan aramada satışa hazır halde paketlenmiş çok sayıda uyuşturucu madde bulundu.

Uyuşturucu kullanan ve gözaltına alınan 5 şüpheli ifadelerinde, M.G. ve B.Y'nin kendilerine uyuşturucu temin ettiğini ve parti binasına davet ederek "Burası güvenli, polis giremez" diyerek uyuşturucu kullanmak üzere yer sağladıği iddiasında bulundu.

Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.