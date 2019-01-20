Ankara'da sokak hayvanları için uçaktan yiyecek atıldı

20 Ocak 2019

Ankara Elmadağ'da geçtiğimiz hafta etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle dağın zirvesine yakın bir bölgede mahsur kalan hayvanların açlıktan telef olmamaları için Türk Hava Kurumuna (THK) ait bir uçak ile yiyecek atıldı. Atılan yiyeceklerin ambalajlı halde olması ve plastik poşetler dikkat çekti.

Yüzlerce köpeğe yiyecek ulaştırdıklarını söyleyen THK Genel Sekreteri Rafet Yavuz, "Türk Hava Kurumu, Elmadağ'da yoğun kar yağışı nedeniyle mahsur kalmış 150'ye yakın sokak hayvanının kurtulmasına yönelik bir operasyon için görev aldı. Uçağımızda 350 kiloya yakın tescil edilmiş sağlıklı yiyecek maddesinin daha önceden keşif yapılan yerlere arkadaşlarımızın vasıtasıyla atılması sağlandı" diye konuştu.

Hukuki planlamanın hızlıca yapıldığını aktaran THK Gökçen Havacılık Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Gedik de, "Bu planlamamızda bize yardımcı olan Sivil Havacılık Genel Müdürlüğüne, Tarım ve Sağlık Bakanlığının birimlerine çok teşekkür ediyorum. Hep beraber bu amaç uğruna bir buçuk günlük bir sürede olayın hukuki boyutlarını tamamlayarak görevi tamamladık" ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA