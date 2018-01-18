Ankara'dan ABD'ye yanıt: Türkiye asla sessiz kalamaz

18 Ocak 2018

Adalet Bakanı Abdullah Gül, ABD Dışişleri Bakanı Tillerson'ın "Suriye'nin kuzeyinde sınır koruma birlikleri kurulacağı" yönündeki açıklamalarına yanıt verdi.

Gül açıklamalarını genel itibarıyla bakıldığında önemli bir beyan olarak nitelendirerek, "Sınırlarını ve güvenliğini tehdit edecek hiçbir oluşuma Türkiye asla sessiz kalamaz." dedi.

Tillerson, ABD’nin böyle bir ordu kurmayacağını belirterek, "Türkiye'ye bir açıklama borcumuz var" demişti.

Tillerson: Türkiye'ye bir açıklama borcumuz var

Tillerson: Türkiye'nin endişelerini ciddiye alıyoruz

ABD geri adım attı: Sınır gücü oluşturulmayacak