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Ankara'dan ABD'ye yanıt: Türkiye asla sessiz kalamaz

Adalet Bakanı Gül, ABD Dışişleri Bakanı Tillerson'ın açıklamalarını genel itibarıyla bakıldığında önemli bir beyan olarak nitelendirerek, "Sınırlarını ve güvenliğini tehdit edecek hiçbir oluşuma Türkiye asla sessiz kalamaz." dedi.

Ankara'dan ABD'ye yanıt: Türkiye asla sessiz kalamaz
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Adalet Bakanı Abdullah Gül, ABD Dışişleri Bakanı Tillerson'ın "Suriye'nin kuzeyinde sınır koruma birlikleri kurulacağı" yönündeki açıklamalarına yanıt verdi.

Gül açıklamalarını genel itibarıyla bakıldığında önemli bir beyan olarak nitelendirerek, "Sınırlarını ve güvenliğini tehdit edecek hiçbir oluşuma Türkiye asla sessiz kalamaz." dedi.

Tillerson, ABD’nin böyle bir ordu kurmayacağını belirterek, "Türkiye'ye bir açıklama borcumuz var" demişti.

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