Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek: Hiçbir kurum kuruluşa borcumuz yok

Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Konyaaltı Belediyesi iş birliğinde bu yıl 26'ncısı düzenlenen Feslikan Yaylası Yaz Şenlikleri büyük bir coşkuya sahne oldu.

Seçimden önce verdiği sözleri bir bir yerine getirmeye devam edeceğini söyleyen Başkan Böcek sözlerini şöyle sürdürdü:

“5 yıl önce beni bağrınıza bastığınızda Türkiye'nin bütçesine göre en borçlu belediyesini devralmıştık ama biz belediyemizde tasarruflarımızı yaptık ve bugün günü geçmiş hiçbir kurum kuruluşa borcumuz yoktur. 15 bin 500 çalışanımız teri soğumadan maaşlarını alırlar. SGK'ya hiçbir borcumuz yoktur. Seçim öncesi verdiğimiz sözleri bir bir yerine getirmeye devam edeceğiz. Bugün burada Cem Kotan kardeşimle iş birliği içerisinde bu yaz şenliklerini düzenledik. Emeği geçen çalışma arkadaşlarıma, güvenlik güçlerimize, dağda bayırda ülkemizin güvenliğini, bayrağımız, bizleri koruyan Mehmehçiklerimize teşekkür ediyorum. Ben seçim meydanlarında Cem Kotan kardeşime ve Konyaaltılı hemşehrilerime söz vermiştim. Bu yıl destek olacağımı söyledim. Bundan sonra da Cem kardeşim şenliklere devam edecektir. Ben de yanında olmaya devam edeceğim.”