Antalya'da 4.4 büyüklüğünde deprem

29 Eylül 2017

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi'nin merkez üssünü Kepez İlçesi Kirişçiler Mahallesi olarak belirlediği deprem, bugün saat 19.08'de meydana geldi.

Yerin 50.64 kilometre derinliğinde olan deprem, Kepez'in yanı sıra kent merkezi ve çevre ilçelerden de hissedildi. Kısa süreli paniğe neden olan depremde can ve mal kaybı olmadı.

Bu arada, Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin büyüklüğünü 4.2 olarak tespit etti.

Kaynak: DHA