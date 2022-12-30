Antalya'da ev yangını: Kullanılamaz hale geldi

Merkez Mahallesi'nde Sezgin Akıllı'ya ait evin ikinci katında yangın çıktı. Alevlerin kısa sürede yayılması üzerine evde bulunan Gülşen Akıllı (24) ile bir yaşındaki çocuğu Nehir kendi imkanlarıyla evden çıkmayı başardı.

Bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerince söndürülen yangında, ev kullanılamaz hale geldi. Anne, kızına sarılarak gözyaşı döktü.

Evin sahibi Sezgin Akıllı, gazetecilere, eşinin telefonla araması üzerine hızla eve geldiğini ve yangını görünce üzüldüğünü ifade etti.

Sobanın bacasının yatak odasından geçtiğini anlatan Akıllı, "Bacadan yatak odasına ateş düşmüş ve yangın çıkmış. O sırada eşim ve kızım evdeydi, dışarıya zor çıkmışlar. Evimizin tüm odaları, panjurlara kadar yandı. Küle dönen yatak odasında çocuğum vardı. Zor durumda kaldık, hayırseverlerden yardım istiyorum. İşim de yok" diye konuştu.