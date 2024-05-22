Antalya'da 'mülakatlarda akraba kayırma' iddiası: Valilikten açıklama
Antalya Valiliği, bazı basın yayın organlarında yer alan "mülakatlarda akraba kayırma" iddiasına ilişkin, Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı tarafından herhangi bir personel alımı gerçekleştirilmediğini bildirdi.
Antalya Valiliği, "mülakatlarda akraba kayırma" iddialarına ilişkin açıklama yayımladı. İddialar hakkında inceleme yapıldığı belirtilen açıklamada, "Personel alım işinin firmanın kendi iş ve işleyişiyle ilgili olduğu anlaşılmıştır" denildi.
Valilikten yapılan açıklama şöyle;
"Antalya Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı tarafından herhangi bir personel alımı gerçekleştirilmediği tespit edilmiştir. Yapılan incelemede ayrıca, söz konusu personel alım işinin 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğüne hizmet sağlayan bir firmanın kendi iş ve işleyişiyle ilgili olduğu anlaşılmıştır."