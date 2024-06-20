Antalya'da nem oranı yüzde 80'e ulaştı

Nemin artmasıyla birlikte, Kurban Bayramı tatili için Antalya'ya gelen yerli turistler, Konyaaltı, Lara ve Sarısu plajlarını doldurdu. Lara, Sarısu, Topçam ve Büyük Çaltıcak mesire alanlarında da yoğunluk devam ediyor.

Nem oranı yüzde 80'i bulunca, yüksek kesimlerden bakıldığında nem bulutlarının kent merkezinin üzerini kapladığı görüldü. Kenti kuşbakışı gören Kepez Varyant bölgesinden, Antalya'yı izleyenler denizi ve kenti çevreleyen Beydağları'nı görmekte güçlük çekti.