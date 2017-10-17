Antalya'da orman yangını
Yaklaşık 2 hektar ormanlık alan ve 150 zeytin ağacı zarar gördü.
Antalya'nın Kumluca ilçesinde Çayiçi Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı.
Kumluca ve Finike orman işletme müdürlüklerine bağlı 30 arazöz ile yangın söndürme ekiplerinin kara, 2 helikopterin ise havadan müdahalesiyle yangın, yaklaşık bir saatte kontrol altına alındı.
Yangında, yaklaşık 2 hektarlık genç kızılçam alanı ve Ramazan Coşan'a ait 150 zeytin ağacı zarar gördü.
Soğutma çalışmalarının devam ettiği yangının çıkış nedeniyle ilgili jandarma soruşturma başlattı.
Kaynak: AA