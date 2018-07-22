Antalya'da orman yangını
Antalya'nın Aksu ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Yangına müdahale etmek üzere bölgeye ekipler sevk edildi.
Antalya'nın Aksu ilçesinde orman yangını çıktı.
Kurşunlu mevkinde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangına müdahale etmek üzere Orman Bölge Müdürlüğü ve Antalya Büyükşehir Belediyesine ait 2 uçak, 7 helikopter, 40 arazöz, 4 dozer ile orman işçileri sevk edildi.
Havadan ve karadan müdahale edilen yangının bölgedeki yerleşim alanlarını tehdit ettiği kaydedildi.
Kaynak: AA