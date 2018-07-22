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Antalya'da orman yangını

Antalya'nın Aksu ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Yangına müdahale etmek üzere bölgeye ekipler sevk edildi.

Antalya'da orman yangını
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Antalya'nın Aksu ilçesinde orman yangını çıktı.

Kurşunlu mevkinde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangına müdahale etmek üzere Orman Bölge Müdürlüğü ve Antalya Büyükşehir Belediyesine ait 2 uçak, 7 helikopter, 40 arazöz, 4 dozer ile orman işçileri sevk edildi.

Havadan ve karadan müdahale edilen yangının bölgedeki yerleşim alanlarını tehdit ettiği kaydedildi.

Kaynak: AA

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