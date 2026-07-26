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Antalya'da otomobil uçuruma yuvarlandı: 5 kişi hayatını kaybetti

Manavgat ilçesinde kontrolden çıkarak uçuruma yuvarlanan otomobilde bulunan 7 kişiden 5'i yaşamını yitirdi. Kazada yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırılırken, yaralılardan birinin hamile olduğu bildirildi.

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Antalya'da otomobil uçuruma yuvarlandı: 5 kişi hayatını kaybetti

Antalya'nın Manavgat ilçesinde uçuruma yuvarlanan otomobildeki 5 kişi yaşamını yitirdi.

Taşağıl-Derebucak Yolu Beydiğin Mahallesi'nde kontrolden çıkan otomobil, uçuruma yuvarlandı.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Uçuruma inen ekipler, otomobildeki 5 kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Kazada yaralanan 2 kişi, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Antalya Valisi Hulusi Şahin, otomobilde 7 kişinin bulunduğunu ve 5 kişinin hayatını kaybettiğini söyledi.

Şahin, yaralı 2 kişiden birisinin hamile olduğunu, ekiplerin kaza yerinde çalışmalarını sürdürdüğünü kaydetti.

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Kaynak: Anadolu Ajansı - AA
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