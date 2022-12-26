Antik kentin surlarından düşen turist ayağını kırdı
Antalya'da Termessos Antik Kenti'nin surlarından düşerek yaralanan Rus turist, ekiplerce kurtarıldı. Bölgeye giden ekipler, sol ayağında kırık olduğu tespit edilen kadın turisti sedyeyle yaklaşık yarım saat taşıyarak kara yoluna çıkardı.
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Güllük Dağı Milli Parkı'nda yer alan antik kentin yaklaşık 5 metre yükseklikteki tiyatro kısmındaki surlardan bir kişinin düştüğü ihbarı üzerine bölgeye UMKE, AFAD, itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Bölgeye giden ekipler, sol ayağında kırık olduğu tespit edilen kadın turisti sedyeyle yaklaşık yarım saat taşıyarak kara yoluna çıkardı.
Sağlık ekibine ulaştırılan yaralı turist, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.