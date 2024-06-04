AÖF sınav sonuçları açıklandı (AÖF bahar dönemi final sınavı sonucu nasıl sorgulanır?)
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi'nin 25-26 Mayıs'ta yapılan dönem sonu sınavı sonuçları açıklandı. AÖF sınavlarının ardından, sınava katılım sağlayan açıköğretim öğrencileri sonuçları nereden ve nasıl sorgulayacak?
2023-2024 AÖF bahar dönemi final sınavı sonuçları, Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi'nde eğitim gören öğrencilerin gündeminde yer alıyor. Öğrenciler, 25-26 Mayıs tarihlerinde katılım sağladığı bahar dönemi final sınavlarının tamamlanmasının ardından sonuçları beklemeye başladı.
Rektörlükten yapılan açıklamaya göre, 4 oturumda gerçekleştirilen 2023-2024 Bahar Dönemi Açıköğretim, İktisat ve İşletme fakülteleri programlarının dönem sonu sınavı sonuçları ilan edildi.
AÖF sınav sonuçları nereden sorgulanır?
Öğrenciler sınav sonuçlarına "aof.anadolu.edu.tr" internet adresinden erişebilecek.
Açıköğretim Sistemi'nin yaz okulu sınavı ise 17 Ağustos'ta yapılacak.