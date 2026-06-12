AÖF yaz okulu kayıtları başladı mı, ne zaman başlıyor? Sınav hangi tarihte yapılacak?

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Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi öğrencilerinin gündeminde yaz okulu süreci yer alıyor. Başarısız oldukları dersleri yeniden almak ya da mezuniyetlerini öne çekmek isteyen binlerce öğrenci kayıt takvimine odaklandı. Sınav ve kayıt tarihini öğrenmek isteyenler "AÖF yaz okulu kayıtları başladı mı, ne zaman başlıyor" diye soruyor.

AÖF yaz okulu sınavı ne zaman?

Anadolu Üniversitesi'nin belirlemiş olduğu AÖF Yaz Okulu sınavı 22 Ağustos'ta yapılacak.

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) yaz okulu için kayıt işlemleri 29 Haziran'da başlayacak, 3 Temmuz 2026 tarihinde son bulacak.