AÖL kayıt yenileme ne zaman, hangi tarihlerde yapılacak? Kayıt yenileme ücreti ne kadar?

AÖL 3. dönem sınavları için öğrenciler çalışmalarını sürdürüyor. En önemli noktalardan biri kayıt yenileme... Açıköğretim Lisesi'nden mezun olmak isteyenler için bu konu bir hayli kritik... Peki, AÖL kayıt yenileme ne zaman?

AÖL kayıt yenileme hangi tarihte başlıyor?

Milli Eğitim Bakanlığı AÖL kayıt yenileme tarihlerini öğrencilerle henüz paylaşmadı. Açık Öğretim Okulları 2025-2026 Eğitim Öğretim yılı 3. dönem kayıt yenileme işlemlerinin mayıs ayının son haftasında başlaması bekleniyor. Kayıt yenileme ücreti ise 750 TL.

Geçen yıl işlemler 30 Nisan – 20 Mayıs 2025 tarihleri arasında yapılmıştı.

Ders Seçimi İşlemleri: AÖL öğrencilerİ ders seçimi işlemlerini Açık Öğretim Liseleri Bilgi Yönetim Sistemi üzerinden yapabilecek.