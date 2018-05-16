Arabuluculuğun kapsamı genişletiliyor

16 Mayıs 2018

1 Ocak'ta başlayan arabuluculuk uygulamasının ardından adliyelerde 108 büro kuruldu. Ayrıca büroların bulunmadığı yerlerde sulh hukuk mahkemelerinin yazı işleri müdürlüklerince ücretsiz başvuru alınması sürecine geçildi.

Bağımsız Avukatlar Derneği (BADER) Başkanı Dursun Yassıkaya arabuluculuk uygulamasında gelinen son nokta ve beklentilere dair açıklamada bulundu.

Türkiye'de arabuluculuk sisteminin dünya ortalamasının üzerinde başarı elde ettiğine dikkati çeken Yassıkaya, Adalet Bakanlığının arabuluculuk sistemi ile ilgili çok yerinde çalışmalar yaptığını, bu sistemle vatandaşların mahkemelerde zaman kaybetmesinin önlenmesinin amaçlandığını anlattı.

Türkiye'de 10 bin civarında arabulucunun büyük özveriyle çalıştığını dile getiren Yassıkaya, şöyle devam etti:

"Arabuluculuk hukuk sistemimizde henüz yeni olmasına karşın mayıs ayına kadar 90 bin dosya müracaat etmiş, 25 bini çözüme kavuşturulmuş, 11 bini çözülememiş. Geçen yılın aynı döneminde 70 bin iş davası açılırken bu yıl Türkiye genelinde yalnızca 9 bin dava açılmış. Sürece en son dahil olan ülke olmamıza rağmen bakanlığımızın gayretli çalışması ve arabulucuların özverisiyle ciddi başarı elde edildi. Yüzde 30 civarında başarıya sahibiz."

"Arabuluculukta 400 bin başvuru bekliyoruz"

Bu yıl sonuna kadar arabuluculuk sistemine 400 bin civarında dosya gelmesini beklediklerini aktaran Yassıkaya, "Yıl sonuna kadar iş hukukundan kaynaklanan yaklaşık 400 bin dosyanın arabuluculuğa gelebileceği bakanlık tarafından öngörülüyor. İlk üç aydaki başarı yakalanabilirse 120 bin dosyanın yargıya gitmeksizin çözüleceğine inanılıyor." ifadelerini kullandı.

Yassıkaya, elde edilen başarıdan dolayı bakanlığın arabuluculuğun kapsamını genişleterek iş hukukunun yanı sıra özel hukuktan kaynaklanan anlaşmazlıklara da yayılması için çalışma yaptığına işaret ederek, "ABD'de özel hukuktan kaynaklanan ihtilafların yüzde 92'si arabuluculukla çözümleniyor. Devletin ve vatandaşın müthiş kazancı var. İş hukukunda arabuluculuk şartı var. Yarın bir gün bakanlık düzenleme yapacak ve 300 bin liraya kadar ticaret hukukunda da dava açmak şartlı olacak." diye konuştu.

Bu kapsamda aile hukukunda velayet ve boşanma dışında tüm hususlarda dava açmanın arabuluculuk şartına bağlı olacağını anlatan Yassıkaya, şunları söyledi:

"Eser sözleşmeleri, enerji hukuku, tüketici hukukunda dava şartlı olacak. Şu anda bakanlığın bazı alanların mevzuat altyapısının tamamlandığını biliyoruz. Eser sözleşmeleri, enerji ve tüketici hukukunun mevzuat altyapı çalışmaları tamamlandı. Ticari uyuşmazlıklardaki arabuluculuk süreciyle ilgili süreç de sonuçlandı, şimdi komisyona sevk edilecek. Aile arabuluculuğuyla ilgili tüm eğitmenler eğitildi. Ne zaman uygulamaya konulacağı bakanlığın tasarrufunda ancak bu yıl içinde tamamlanacağını düşünüyoruz."