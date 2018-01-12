Arap yatırımcılar Edremit'i inceledi

12 Ocak 2018

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu'nun davetiyle 9 Arap ülkesinden kente gelen 30 yatırımcı, Edremit ilçesini gezdi.

Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, Katar, Kuveyt, Libya, Suriye, Yemen, Fas ve Moritanya'dan gelen yatırımcılar, ilçede termal ve zeytin sektörüne ilgi gösterdi.

Güre Mahallesi'ndeki termal devre mülk ve zeytinyağı işleme tesisini gezen konuk heyete Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı, Belediye Başkanı Kamil Saka ve Edremit Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Coşkun Salon ev sahipliği yaptı.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Yavuz Subaşı, gazetecilere yaptığı açıklamada, Arap yatırımcıların Büyükşehir Belediye Başkanı Kafaoğlu'nun davetlisi olarak kente geldiğini söyledi.

Subaşı, söz konusu iş adamlarından bölgede yatırım yapmak istedikleri yönünde talep geldiğini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Organize sanayi bölgesini Sayın Valimiz ve Belediye Başkanımızla beraber gezdirdik. Termal tesisler ve zeytinyağı üretimiyle ilgili yerleri görmek için Edremit ilçemize getirdik konuklarımızı. Biz bu ziyarette kendilerine ilimizde bir havaalanı olduğunu, birinin de önümüzdeki sene hizmete gireceğini anlattık. İthalat ihracatla ilgili olarak Türkiye'nin ilk 5 limanı arasında yer alan Bandırma Limanı'ndan istifade edebilecekleri bilgisini aktardık. Kırmızı et üretim tesislerini gezdirdik. Yatırımcıların gıda ile ilgili talepleri var. Hayvancılık, deniz ürünleri, termal ve yaz turizmle ilgili talepleri var."