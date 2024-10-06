Araştırmacı yazar Ali Haydar Öztürk hayata veda etti!

"Türk Ruhu" dergisinin sahibi, 93 yaşındaki yazar Ali Haydar Öztürk vefat etti.

Öztürk bir süredir Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesinde tedavi görüyordu.

Ali Haydar Öztürk kimdir?

Necip Fazıl Kısakürek'in ev arkadaşlarından Öztürk, Milli Görüş hareketinin kurucu isimlerindendi.

Öztürk, 1931'de Şanlıurfa'da doğdu. Şanlıurfa Lisesi ve Teknik Okul'dan mezun olan yazar bir süre ticaretle uğraştı. Çeşitli firmalarda müşavirlik yaptı ve yönetim kurulu başkanlığında bulundu.

Bir süre ABD'de bulunan Öztürk, 1968'den itibaren çeşitli şehirlerde konferanslar verdi.