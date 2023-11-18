Arjantin'de devlet başkanı seçiminin ikinci turu yarın yapılacak

Devlet başkanlığı yarışı, 22 Ekim'de yapılan 1. tur seçimlerinde en yüksek oyu olan "Peronist" ittifakı adayı ve mevcut Ekonomi Bakanı Sergio Massa ile Özgürlük Gelişimi (La Libertad Avanza) partisinin adayı ve aşırı sağcı Javier Milei arasında geçecek. Arjantin basınında çıkan haberlerde, 15 anketin ortalamasına göre iki aday arasında az fark bulunduğu bildirildi.

Ülkede 18 ile 69 yaş arasındaki kişilerin oy verme zorunluluğu bulunurken, seçime katılımın yüksek olması bekleniyor. Seçim kampanyası süresince birbirlerine "sert" sözlerle yüklenen adaylar, kazanmaları halinde halka ciddi değişimler vadediyor.

Sağcı Milei, kazanması durumunda enflasyona yol açtığını düşündüğü Arjantin Merkez Bankasını kapatacağını ve ulusal para birimi peso yerine dolara geçeceğini bildirmişti. Sol düşüncelere sahip Massa ise ülkenin içinde bulunduğu ekonomik krizin çözümünün yüksek ihracat ve istihdamla çözüleceğini söylemişti.

İlk tur seçimlerinde Vatan için Birlik (Union por la Patria) adayı Massa, yüzde 36,2 ile en yüksek oyu alarak bütün anketleri yanıltmıştı. Aşırı sağcı Milei ise oyların yüzde 30,2'sini alarak sıralamada ikinci olmuştu.

Oyların yüzde 23,81'ini alarak seçimi üçüncü sırada tamamlayan Değişim İçin Beraber Koalisyonu Lideri ve ana muhalefet ittifakının adayı Patricia Bullrich ise daha sonra yaptığı açıklamada, 2. turda Milei'yi destekleyeceğini duyurmuştu.

Sol devlet başkanları Massa'yı destekliyor

Latin Amerika'nın sol düşünceli devlet başkanlarından Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro ve Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, açıklamalarında Massa'ya desteklerini bildirmişti.