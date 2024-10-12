Arnavutköy'de trafik kilitlendi!

Arnavutköy'de, İlçenin tek bağlantı yolu olan Eski Edirne Asfaltı Caddesi'nde Orman İşletmesi mevkisinde yaklaşık bir haftadır altyapı çalışmaları devam ediyor.

Emniyet şeridiyle birlikte toplam 3 şeridin trafiğe kapatıldığı yolda sabah ve akşam saatlerinde araç kuyrukları oluşuyor. Yol çalışmasının ne zaman biteceğine dair herhangi bir açıklama yapılmazken sürücüler bu duruma tepki gösterdi.