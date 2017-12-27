Arslan: Atatürk Havalimanı’na AVM konut yok

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, üçüncü havalimanının açılmasının ardından 'Atatürk Havalimanı’nın İmara açılıp AVM ve konut yapılacağı' iddialarına açıklık getirdi.

Habertürk Gazetesi'ne konuşan Bakan Arslan, "Atatürk ve İstanbul yeni havalimanını aynı anda kullanma imkânı yok. İkisi de aynı hava koridorunu kullanıyor çünkü. Ancak şunu da belirtelim Atatürk Havalimanı yapılaşmaya açılmayacak" diyerek şunları söyledi:

"İstanbul’a nefes aldıracak bir alan olarak düzenlenecek. Ayrıca küçük uçakların iniş yapabileceği bir alan olarak da kullanılmasını planlıyoruz. Çok sayıda terminal var burada, bunların da fuar alanı olarak hizmet etmesini istiyoruz. Herhangi bir şekilde imara açılıp AVM ve konut yapılması söz konusu değil" şeklinde açıklamada bulundu.

Bakan Arslan üçüncü havalimanı inşaatının yüzde 73’ünün tamamlandığını ifade ederek, “Havalimanının 90 milyon yolcuya hizmet verecek ilk etabını 29 Ekim 2018 tarihinde açacağız” dedi.