ASELSAN, Azerbaycan'la ortak üretim yapacak

Bakü'de düzenlenen 5. Azerbaycan Uluslara­rası Savunma Fuarı'na (ADEX 2024) katılan ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol, ASELSAN'ın Azerbaycan'daki faaliyetlerini ve global hedefle­rini açıkladı.

Akyol, ASELSAN'ın ilk ulus­lararası birimini 1990'lı yıllar­da Bakü'de açtığını ve Sovyetler sonrasındaki bağımsızlık döne­minde Azerbaycan'daki ilk ulus­lararası firmalardan biri olduk­larını hatırlattı.

Azerbaycan'da güzel bir geçmişe sahip olduklarını, en zor zamanla­rında bu ülkenin yanında oldukla­rını söyleyen Akyol, "ASELSAN'ın binlerce ürünü Azerbaycan'ın gü­venlik birimlerinde ve sivil ünite­lerinde kullanılmaktadır. Bura­daki şirketimizi büyütüyoruz ve artık yerel partnerlerle ortak üre­timi konuşuyoruz. Önümüzdeki dönemde ASELSAN ürünlerinin bir kısmının Bakü'de üretildiğini ve dünyaya sunulduğunu görecek­siniz" dedi.

Akyol, ASELSAN'ın kurulu­şundan beri Türk milletine ih­tiyaç duydukları bütün alanlar­da milli teknolojiler sunduğunu belirterek, "Önce telsiz üret­mekle başladık, sonra savunma elektroniğine geçtik, sonra bu­nu uluslararası arenaya taşıma­ya evirdik.

Bundan sonraki he­defimiz uluslararası işbirlikleri­ni ve ihracatı arttırarak dünyada bulunduğumuz noktayı bir üste çıkarmaktır. Çoğu mühendis 11 binden fazla çalışanımızla he­defimize adım adım gidiyoruz. Bunu yaparken bir taraftan ye­ni ürünler çıkartıyoruz bir taraf­tan geleceğin teknolojilerine ya­tırım yapıyoruz, bir taraftan da uluslararası iş birlikleriyle bu­nu yaygınlaştırmaya çalışıyo­ruz. ASELSAN, milletimizin desteğiyle dünyadaki iddiasını giderek artıran oranda geliştire­cektir" şeklinde konuştu.

Türkiye'de 1 milyondan fazla kullanıcı var

İsrail'in Lübnan'da gerçekleş­tirdiği çağrı cihazı ve telsiz saldı­rılarını da değerlendiren Akyol, şunları söyledi:

"Konuştuğumuz tüm ürünlerin altında haberleşme var. Yapay ze­ka, bütün veriler haberleşebildiği için bu kadar etkilidir. İlan ettiği­miz Çelik Kubbe, arkasındaki ha­berleşme mimarisi olursa anlam taşıyor. Çağrı cihazı ve telsizle­re yapılan saldırı bunun ne kadar fiziki olarak da stratejik olduğu­nu ortaya koydu. Biz bu işin siber güvenlik ve elektronik harp bo­yutunu bilerek 50 yıldır bu alana yatırım yapıyoruz. Türkiye'nin güvenlik güçleri, kamu görevlile­ri ve ihtiyaç duyan bütün kritik birimlerinde ASELSAN'ın 1 mil­yondan fazla haberleşme sistemi kullanılıyor.

Bunların yazılımın­dan donanımına ve üretimine ka­dar tamamına hakimiz. İhtiyaç duyulan yerlere bunu sağlamaya devam edeceğiz. İçindeki yazılı­mına, donanımına ve parçaları­nın değiştirilememesine kadar birçok kontrolü içeren, son de­rece gelişmiş, son derece güvenli sistemleri kendi ülkemizde 1 mil­yondan fazla kullanıcımız kulla­nıyor. Dünyada da dost ve kardeş ülkelere bunu sunuyoruz."