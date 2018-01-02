Asgari ücret için TBMM araştırma önergesi

02 Ocak 2018

CHP Zonguldak Milletvekili Ünal Demirtaş, 1603 TL olarak açıklanan asgari ücretle ilgili TBMM'ye meclis araştırma önergesi verdi.

Aynı zamanda Başbakan Binali Yıldırım'ın yanıtlaması istemi ile bir soru önergesi de veren Demirtaş, "Siz ve aileniz 1603 TL ile bir ay geçinebilir misiniz?" diye sordu.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun, Anayasa ve Asgari Ücret Yönetmeliği'nde belirlenen kriterlere uygun bir belirleme yapmadığını söyleyen Ünal Demirtaş, "Açlık sınırının altında açıklanan bu ücret ile milyonlarca işçinin ve ailelerinin geçinmesini beklemek bir hayalden ibarettir" dedi.

Demirtaş, TBMM Başkanlığı'na sunduğu araştırma önergesi ile ilgili şunları ifade etti:

"Anayasa'nın 55'inci maddesine göre, asgari ücretin tespitinde çalışanların geçim şartları ve ülkenin ekonomik durumu göz önünde bulundurulur. Ancak belirlenen bu ücret ile Anayasa ve Asgari Ücret Yönetmeliği tarafından belirlenen kriterlerin gözetilmediği, işçilerin geçim koşulları ve ülkenin gerçek ekonomik durumunun göz önüne alınmadığı ortaya çıkmıştır.

Son bir yılda, kuru fasulye yüzde 21, nohut yüzde 30, pirinç yüzde 20, patates yüzde 49, soğan yüzde 20, limon yüzde 26, yumurta yüzde 20, süt yüzde 14, tereyağı yüzde 38 zamlanmıştır. Köprü ve otoyol ücretlerine yüzde 25'e varan oranda zam yapılmıştır. Halkın enflasyonu yüzde 25'tir.

"Asgari ücret 51 euro azaldı"

Yıllar içinde asgari ücret, enflasyon ve döviz kurlarındaki artış karşısında reel olarak düşmüştür. Ocak 2016'da 1300 TL'lik asgari ücret 403 euro iken, Ocak 2017'de 1404 TL'lik asgari ücret 377 euro, Ocak 2018'de ise 1603 TL'lik asgari ücret 352 euro olmuştur.

Yani asgari ücret bir yandan, yüzde 13 olarak açıklanan ama gerçekte yüzde 25 olan enflasyon karşısında erirken; diğer taraftan da TL'deki değer kaybı nedeniyle 2016 yılına göre 51 euro azalmıştır.

TÜİK verilerine göre 2017 yılı Kasım ayında bekar ve çocuksuz bir işçinin açlık sınırı 1989 TL'dir. 4 kişilik bir ailenin yoksulluk sınırı ise 5238 liradır. Asgari ücretin açlık ve yoksulluk sınırlarının altında 1603 TL olarak belirlenmesi son derece yanlış olmuştur"