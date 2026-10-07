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Ocak ayında asgari ücrete zam gelecek. Milyonlarca çalışan güzel bir zam oranı beklerken tarihler de merak ediliyor. Vatandaşlar "Asgari ücret ne kadar olacak", "Asgari ücret ne zaman belli olacak" sorusuna cevap arıyor.

Asgari ücret zammı ne kadar olacak?

Orta Vadeli Program (OVP) ve Merkez Bankası'nın enflasyon hedeflerinin açıklanmasıyla birlikte asgari ücret zammına ilişkin tahminler belirginleşmeye başladı.

Ekonomistler 2027'de asgari ücrete %25 ila %30 civarında bir artış bekliyor.

Asgari ücret ne zaman açıklanacak?

Geçen yıl ilk Asgari Ücret Tespit Komisyonu 12 Aralık'ta gerçekleşti. 2026 asgari ücret ise 23 Aralık'ta belli oldu