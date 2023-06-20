Asgari ücret tespit komisyonu bugün üçüncü kez toplanıyor
Asgari Ücret Tespit Komisyonu, asgari ücrete yapılacak ara zam oranını belirleme çalışmaları kapsamında saat 11.00’de toplanacak.
Haber Merkezi
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Asgari Ücret Tespit Komisyonu, asgari ücrete yapılacak ara zam oranını belirleme çalışmaları kapsamında saat 11.00’de toplanacak.
Komisyon dün ikinci toplantısını gerçekleştirmişti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ev sahipliğindeki basına kapalı toplantı, yaklaşık 2.5 saat sürmüştü ancak masaya rakam gelmemişti.