Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplandı
Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun, asgari ücrete yapılacak ara zam oranını belirleme çalışmaları kapsamında üçüncü kez toplandı. Toplantı saat 11.00'de başladı.
Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun, asgari ücrete yapılacak ara zam oranını belirleme çalışmaları kapsamında üçüncü kez toplandı. Toplantı saat 11.00'de başladı.
Komisyon dün ikinci toplantısını gerçekleştirmişti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ev sahipliğindeki basına kapalı toplantı, yaklaşık 2.5 saat sürdü.