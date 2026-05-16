Asgari ücrete ara zam gelecek mi? Maaşlara zam yapılacak mı?

Nisan ayında aylık enflasyon 4,18 arttı, yıllık enflasyon ise yüzde 32,37 oldu. Merkez Bankası raporda yıl sonu enflasyon ara hedefi %24'e yükseltildi. Bu gelişmelerin ardından ara zam gelip gelmeyeceği merak konusu oldu. Peki hükümetten yeni bir açıklama geldi mi?

Asgari ücrete ara zam gelecek mi?

Hükümetten asgari ücret ile ilgili yeni açıklama gelmedi. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler geçen hafta yaptığı açıklamada "gündemde yok" demişti.

Uzmanlar enflasyonun seyrine göre temmuz ayında ara zam gelebileceğini tahmin ediyor.