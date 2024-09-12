Asıl adı Ahmet Sonuç olan Jahrein kimdir?
Jahrein gözaltına alındıktan sonra arama motoru Google'da özellikle "Jahrein Kimdir?" sorusunun cevabı merak ediliyor. Asıl adı Ahmet Sonuç olan sosyal medya fenomeni Jahrein, gözaltına alınmasıyla tekrar gündeme geldi. Peki, Jahrein kimdir? İşte ünlü fenomenin hayatı ve kariyeri...
Gerçek adı Ahmet Sonuç olan ve sosyal medyada Jahrein ismiyle tanınan 1988 doğumlu fenomen, Twitch üzerinden yaptığı yayınlarla geniş bir kitleye ulaşmıştır.
Eğitim hayatına Almanya'daki Leipzig Üniversitesi'nde Moleküler Fizik ve Biyokimya bölümünde başlayan Jahrein, eğitimini yarıda bırakıp Türkiye'ye döndü ve içerik üretmeye başladı. YouTube ve Twitch'te oyun yayınları ve politik sohbetleriyle dikkat çeken Jahrein, aynı zamanda popüler sosyal medya platformlarında aktiftir.
Son dönemde müstehcenlik suçlamasıyla gözaltına alınan Jahrein'in bu olayın ardından biyografisi de sıkça merak edilir hale geldi.