Asıl adı Ahmet Sonuç olan Jahrein kimdir?

Gerçek adı Ahmet Sonuç olan ve sosyal medyada Jahrein ismiyle tanınan 1988 doğumlu fenomen, Twitch üzerinden yaptığı yayınlarla geniş bir kitleye ulaşmıştır.

Eğitim hayatına Almanya'daki Leipzig Üniversitesi'nde Moleküler Fizik ve Biyokimya bölümünde başlayan Jahrein, eğitimini yarıda bırakıp Türkiye'ye döndü ve içerik üretmeye başladı. YouTube ve Twitch'te oyun yayınları ve politik sohbetleriyle dikkat çeken Jahrein, aynı zamanda popüler sosyal medya platformlarında aktiftir.

Son dönemde müstehcenlik suçlamasıyla gözaltına alınan Jahrein'in bu olayın ardından biyografisi de sıkça merak edilir hale geldi​.