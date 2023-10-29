Asırlık köprü Cumhuriyet, nice yüzyıllar yaşayacak

Kuruluş ve kurtuluşumuzun mimarı Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün açtığı yolda 100 yıl boyunca, Türk milleti bağımsızlık, laiklik, demokrasi ve eşitlik gibi temel değerlere sıkı sıkıya bağlı kalmış ve bu değerlerin ışığında ilerlemiştir.

Cumhuriyetin 100’üncü yılı, bu değerlerin ve ulusal birliğin kutlandığı, geçmişin büyük başarılarının ve gelecekteki umutların bir araya geldiği anlamlı bir kilometre taşıdır. 100 yıldır daha da güçlenen ve köklenen Cumhuriyetimizin ışığında bugün Türkiye’nin ikinci yüzyılına giriyor olmaktan büyük bir onur ve gurur duyuyoruz.

Ülkemizi geçmişten geleceğe taşıyan, adeta asırlık bir köprü vazifesi gören Cumhuriyetimizin ikinci asrında da ülkemiz ve milletimiz adına çalışmalarımızı aralıksız sürdürerek, her yönüyle muasır medeniyetler seviyesinin üstüne ulaşacağız. Cumhuriyetimizin 100’üncü yılında tarihimizden aldığımız güçle geleceğe büyük bir ümitle bakıyor, emin adımlarla ilerlemeye devam ediyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere milletimizin sonsuza dek bağımsız yaşaması için, vatanı uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi minnetle anıyorum. Cumhuriyetimizin 100’üncü yılı kutlu olsun. Nice yüz yıllara.