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Askeri iş makineleri Reyhanlı'ya ulaştı

Suriye sınırına takviye olarak gönderilen askeri iş makineleri Reyhanlı'ya ulaştı

Askeri iş makineleri Reyhanlı'ya ulaştı
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Suriye sınırındaki birliklere takviye olarak gönderilen askeri iş makineleri ile araçlar, Hatay'ın Reyhanlı ilçesine ulaştı.

Çeşitli birliklerden gönderilen askeri iş makineleri ile araçların bulunduğu konvoy, Reyhanlı'dan Suriye sınır hattı istikametine doğru hareket etti.

Güvenlik önlemleri eşliğinde ilerleyen askeri araçların, sınırdaki askeri birliklere takviye amaçlı gönderildiği öğrenildi.

Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan da askeri araçların giriş ve çıkış yaptıkları görüldü.

Kaynak: AA

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