ABONE OL GİRİŞ e-DÜNYA
10 °C

Askerleri taşıyan minibüs kayalıklara çarptı

Bodrum'da askerleri taşıyan minibüs kayalıklara çarptı. Kazada 3 kişi yaralandı.

Askerleri taşıyan minibüs kayalıklara çarptı
Paylaş Tweetle Paylaş Paylaş E-Bülten A+ A-

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, askeri personel taşıyan minibüsün kayalıklara çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.

Bodrum-Milas karayolu Güvercinlik istikametine giden ve askeri personel taşıyan 48 TN 173 plakalı minibüs yoldan çıkarak, kayalıklara çarptı.

Yaralanan sürücü ile 2 asker, 112 Acil Sağlık ekiplerince Bodrum Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralı askerlerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA

Dunya.com

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.