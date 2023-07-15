ASO Başkanı: 15 Temmuz’u unutmadık, unutmayacağız, unutturmayacağız

Ülkemize karşı 15 Temmuz’da yapılan hainliği hiçbir zaman unutmayacağız. 15 Temmuz 2016 tarihinde içeriden ve dışarıdan bazı hainlerin ülkemizin meşru hükümetini yıkmaya yönelik girişimini etkisiz hale getiren Türk halkının kahramanlığı unutulmayacak ve ilelebet hatırlanacaktır. Türk halkı, milletin iradesinden başka hiçbir iradeyi kabul etmediğini ve etmeyeceğini göstererek, bütün dünyaya örnek olmuştur.

Milletin iradesi ve demokrasi dışında hiçbir iradeyi tanımadık

Türk Milleti demokrasi tarihine kara bir leke olarak geçecek bu girişimi gerçekleştiren hainleri hiçbir zaman unutmayacak ve bu millet hainlere daima dersini verecektir. Biz Ankara Sanayi Odası olarak 15 Temmuz’da milletin iradesi ve demokrasi dışında hiçbir iradeyi tanımadık. Dün olduğu gibi bugün de sanayi işletmelerinin rekabet gücünün artırılmasına, yatırım ortamının iyileştirilmesine, daha fazla yatırım ve daha fazla istihdam hedefiyle çalışmaya devam ettik. Ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün “Hakimiyet, kayıtsız şartsız milletindir” sözünü belleklerimizden hiç çıkarmadan, her zaman olduğu gibi tek vücut halinde birlikte yürümeye, birlikte üretmeye ve birlikte çalışmaya devam edeceğiz.

Ülkemizin demokrasiye olan inancının bir kez daha anıldığı bu anlamlı günde, 15 Temmuz Şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz. Tüm vatandaşlarımızın 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nü kutluyoruz.