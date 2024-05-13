Asya Kadınlar Forumu Özbekistan'da başladı

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, kadınların ekonomik, sosyal ve politik haklarına ve güçlendirilmesine bölgesel yaklaşım konulu forum katılımcılarına kutlama mesajı gönderdi.

Narbayeva, forumun Özbekistan'da yapılıyor olmasının ülkede toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması ve kadın haklarının korunmasına yönelik yürütülen reformların uluslararası düzeyde takdir edilmesinin açık bir göstergesi olduğunu söyledi.

Asya'nın dünya kalkınmasındaki rolü artıyor

Senato Başkanı Narbayeva, Asya'nın dünya kalkınmasındaki rolünün giderek arttığını ve dünya ekonomisinde büyük paya sahip ülkelerin Asya kıtasında bulunduğuna dikkati çekti.

Kadınların Özbekistan'ın sosyo-politik, ekonomik ve manevi yaşamına, önemli kararların alınmasına katılımının önemli ölçüde arttığını dile getiren Narbayeva, son dönemde ülkede bununla ilgili 80'den fazla yasa ve belgenin kabul edildiğini söyledi.

Tanzila Narbayeva, reformların etkili bir şekilde uygulanmasında kadınların sosyo-politik faaliyetinin önemli olduğunu vurgulayarak, bu anlamda kadınların devlet ve toplum yönetiminde rol ve etkisinin arttırılmasının önemli olduğunu ifade etti.

Forumda TBMM KEFEK Başkanı da konuşma yapacak

İki gün devam edecek forumda TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK) Başkanı ve AK Parti Sakarya Milletvekili Çiğdem Erdoğan Atabek de konuşma yapacak.

Forumun sonunda kadınların siyasi, ekonomik ve sosyal alanlarda katılımının daha da artırılmasına ilişkin öneriler ve bununla ilgili bölgesel programın hazırlanması ile forumun sonuçlarına ilişkin Semerkant Bildirisi'nin kabul edilmesi öngörülüyor.