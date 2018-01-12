Atama kararları Resmi Gazete'de

12 Ocak 2018

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standarları Kurumu, Aile ve Sosyal Politikalar, Çevre ve Şehircilik, Enerji ve Tabii Kaynaklar ile Milli Eğitim Bakanlıklarına ilişkin atama kakarları Resmi Gazete’de yayımlandı.



Buna göre, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standarları Kurumu Başkanlığına Rıza Çelen atandı.



Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı; Erzurum Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne Cemil İlbaş, Kayseri Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne Nevzat Özer, Gaziantep Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne Mustafa Yıldırım, Çankırı Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne Hasan Tahsin Yıldırım’ın ataması gerçekleştirildi.



Çevre ve Şehircilik Bakanlığı; Çorum Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne Suat Atmaca, Tunceli Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne Önder Yurdakul, Çankırı Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne Öcal Özdemir, Coğrafi Bilgi Sitemleri Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcılığına Mustafa Yavuz Torun getirildi.



Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı; Maden Teknik ve Arama (MTA) Genel Müdürlüğüne Genel Müdür Yardımcısı Cengiz Erdem, Erdem’den boşalan Genel Müdür Yardımcılığına Vedat Yanık Türkiye Elektrik Ticaret ve Taahhüt A.Ş. Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu Üyeliğine Abdullah Tancan atandı.



Milli Eğitim Bakanlığı Balıkesir İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Yakup Yıldız atandı.

Kaynak: İHA