Atama kararları Resmi Gazete'de

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararlara göre, Milli Eğitim Bakanlığında açık bulunan Talim ve Terbiye Kurulu üyeliğine Fatih Kıratlı atanırken, Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürü Ömer İnan ise görevinden alındı.

AFAD'da açık bulunan Başkan Yardımcılığına Mülkiye Müfettişi Uğur Sezer, Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürlüğüne Orhan Tatar, Afetlere Müdahale Genel Müdürlüğüne İsmail Palakoğlu, Barınma ve Yapım İşleri Genel Müdürlüğüne Ahmet Nehar Poçan, Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğüne Mustafa Havan, Rehberlik ve Denetim Başkanlığına ise Mülkiye Müfettişi Önder Bozkurt atandı.

Göç İdaresi Başkanlığında açık bulunan Başkan Yardımcılığına Mehmet Hamdi Özçelik'in ataması gerçekleştirilirken, Adli Tıp Kurumu 8. Adli Tıp İhtisas Kurulu Adli Tıp üyeliğine ise İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Öğretim Üyesi Doç. Dr. Yalçın Büyük görevlendirildi.

Ticaret Bakanlığı Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğüne Atilla Berber atandı. Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Kurulu İkinci Başkanlığına Fatih Sultan Mehmet Yıldırım getirildi.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu üyeliğine Mehmet Uğur Dilipak, Gelir İdaresi Başkan yardımcılıklarına Abdullah Karaboyacı, Faruk Gözübüyük ve Mustafa Kılınç, Toprak Mahsulleri Ofisi yönetim kurulu üyeliğine de Nebi Çelik'in atamaları yapıldı.

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 4. Bölge Müdürü Birol Çınar ise görevden alındı.