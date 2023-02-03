Ataşehir Belediyesi'ne operasyon: 28 gözaltı
Ataşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen iki farklı ihaleye fesat karıştırma soruşturması kapsamında aralarında üç belediye başkan yardımcısının da bulunduğu 28 kişi gözaltına alındı. 'Şüpheli' sıfatıyla Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi'nin de ifadesine başvurulacağı öğrenildi.
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı yürüttüğü iki farklı ihaleye fesat karıştırma soruşturması kapsamında Ataşehir Belediyesi'ne operasyon düzenlendi.
Soruşturma kapsamında eş zamanlı operasyonlarda aralarında Ataşehir Belediyesi'nde görevli iki belediye başkan yardıcısı ile olay tarihinde Ataşehir'de mimarlık görevi yürüttüğü belirtilen ancak şu an Kadıköy Belediyesi'nde başkan yardımcılığı yapan kişiyle birlikte toplam 28 kişi gözaltına alındı.
İlgezdi'nin de ifadesine başvurulacak
Söz konusu soruşturmalarda ihalelere fesat karıştırılarak milyonlarca lira haksız kazanç elde edildiği öne sürülürken 'şüpheli' sıfatıyla Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi'nin de ifadesine başvurulacağı kaydedildi.