Atasu Barajı'nda 'Ağır metal kirliliği' iddiası: TİSKİ'den açıklama

Trabzon’un en önemli içme suyu kaynağı olan Atasu Barajı ile ilgili olarak Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Osman Bektaş’ın "Ağır metal iyonlarınca kirlenmesi olasıdır" ifadeleri üzerine TİSKİ'den yazılı açıklama yapıldı.

Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Osman Bektaşi, Atasu Barajı ile alakalı yaptığı konuşmasında “Metal sahalarından ve magmatik kayalardan süzülerek Trabzon Atasu Barajı’nda depolanan içme suyunun ağır metal iyonlarınca kirlenmesi olasıdır. Ancak her ay yayımlanan 17 parametreli Trabzon içme suyu analizlerinde arsenik, siyanür, selenyum, kurşun, bakır, çinko gibi elementlerin olması halk sağlığı açısından sakıncalıdır" açıklamasını yapmıştı.

Trabzon suyunun Türkiye’nin en kaliteli içme suları arasında yer aldığını söyleyen TİSKİ ise konuya dair verdiği yanıtta şu ifadeleri kullandı:

"Hocamızın söylediği elementler Atasu Barajı’na su taşıyan vadilerden ve arıtma tesislerinden belli aralıklarla alınan numunelerle analiz edilmekte ve bu konu titizlikle sürdürülmektedir. Son olarak 17.05.2024 tarihinde Maçka Atasu Barajını besleyen farklı noktalardan, Esiroğlu ve Akoluk Arıtma Tesisleri’nden alınan su numuneleri Esiroğlu Merkez Kalite Kontrol Laboratuvarında detaylıca analiz edilmiştir. TİSKİ olarak günlük, haftalık ve aylık olarak yapılan analizlerde toplamda 80 ayrı parametrenin ölçümü yapılmaktadır. Buna karşılık 17 parametre internet sitesinde yayınlanmaktadır. Osman Bektaş hocamızın söylediği elementlerde bizim düzenli olarak yaptığımız ölçümlerde yer almaktadır. Trabzon’da bizim yaptığımız analizler dışında Trabzon İl Sağlık Müdürlüğü tarafından il genelinde yaklaşık 500 noktadan belirli periyotlarda içme suyu numunesi alınarak bütün analizleri yapılmaktadır. TÜBİTAK 2008 raporuna göre, Dünya Sağlık Örgütü standart değerleri açısından riskli bulunan Kadminyum, Civa ,Kurşun, Nikel, Selenyum, Baryum, Kobalt, Bakır, Alüminyum ve Arsenik parametrelerinin de içinde olduğu toplam 28 elementin analiz edildiği 17 Mayıs tarihli analizde de ve bundan önce düzenli olarak yapılan analizlerde de herhangi bir uygunsuz parametreye rastlanmamıştır. Türkiye’nin en temiz ve en iyi suyu olarak gördüğümüz Trabzon’un içme suyuyla ilgili olarak kimsenin kafasının karıştırılmaması gerektiğini ifade ediyor, kamuoyuna saygılar sunuyoruz."