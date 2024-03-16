Atatürk Cumhuriyet Kulesi 18 Mart'ta açılıyor

Keçiören Belediyesince 18 Temmuz 2003'te temeli atılan 197 metre uzunluğundaki Atatürk Cumhuriyet Kulesi'nin inşaatı, uçuş mania hattını aştığı gerekçesiyle durdurulmuştu.

Uzun bir aranın ardından inşaatına birkaç yıl önce yeniden başlanan kuledeki çalışmalar tamamlandı.

Açılışının18 Mart Pazartesi günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin katılımıyla gerçekleştirilmesi planlanan kulede uluslararası sergilerin düzenlenebileceği sanat galerisi, kütüphane, spor salonu, alışveriş merkezi, nikah salonu, uzay terası ve bilim merkezinin yanı sıra kafe ile restoran da bulunuyor.

Kulenin zirvesi Selçuklu yıldızıyla taçlandı

Doğal afetlere dayanıklı inşa edilen, Türk kültürünün ortak mirası "Selçuklu yıldızı" ile taçlandırılan kule, ışıklandırma ve led ekran sistemiyle başkentin yeni sembolleri arasında yer alacak.

Atakule'nin mimarı Ragıp Buluç tarafından tasarlanan Keçiören'deki Atatürk Cumhuriyet Kulesi ziyaretçilerine kentin dört bir yanını kuş bakışı izleme fırsatı sunuyor.

Atatürk Cumhuriyet Kulesi, Çanakkale Zaferi'nin 109'uncu yıl dönümü olan 18 Mart Pazartesi günü kapılarını ziyaretçilere açacak.