Atatürk fotoğrafına müstehcen hareketlere gözaltı
İstanbul'da Türkiye'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafına müstehcen hareketlerde bulunan çocuk gözaltında.
Haber Merkezi
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İstanbul Valiliği'nin açıklamasında sosyal medyada paylaşılan görüntülerde bir kişinin Atatürk'ün fotoğrafına yönelik müstehcen hareketler sergilediğinin görüldüğü belirtildi.
Söz konusu kişinin kimliğinin tespit edildiği kaydedilen açıklamada, olayı gerçekleştiren 17 yaşındaki A.E.S.'nin gözaltına alındığı bilgisi verildi.
Açıklamada, olayla ilgili adli ve idari süreç başlatıldığı bildirildi.