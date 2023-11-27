Atatürk Havalimanı'nda özel uçak pistten çıktı, toprağa saplandı
Bodrum-İstanbul seferi yapan özel uçak, Atatürk Havalimanı'na inişi sonrası pistten çıkarak toprak alana saplandı.
Haber Merkezi
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Sabah saatlerinde Bodrum Havalimanı'ndan kalkan TC-ART kuyruk tescilli Cesna tipi özel uçak, Atatürk Havalimanı'na inişi sonrası henüz belirlenemeyen bir nedenle pistten çıktı.
Toprak alana saplanan uçaktaki iki pilot, kazadan yara almadan kurtulurken havalimanı bir süre uçuş trafiğine kapatıldı.
Uçağın ekipler tarafından kurtarılması sonrası Atatürk Havalimanı'ndaki uçuş trafiğinin yeniden normale döndüğü öğrenildi.