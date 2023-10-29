"Atatürk’ün hayalini gerçekleştirmek için çalışacağız"

Begüm Doğan Faralyalı / Doğan Holding Yönetim Kurulu Başkanı

Cumhuriyetimizin 100’ün­cü yılına uluşmanın heye­canını ve gururunu yaşıyoruz. Türkiye’nin aydınlık geleceğine dair inancı kalbimizde en güç­lü şekilde hissederken, dünya­da süren savaşlar bize barışın ve barışta ısrar etmenin değe­rini sürekli olarak hatırlatıyor. Cumhuriyetimizi, savaşın son çare olarak kullanılması gerek­tiğine inanan bir lidere, Musta­fa Kemal Atatürk’e borçluyuz. Onun hayali, ülkemizi çağdaş bir ulus olarak yeniden inşa etmek ve modern bir cumhuriyet kur­maktı. “Hayal ettim, hayalimin önündeki manileri tespit ettim. Manileri kaldırdığımda hayalim kendiliğinden gerçekleşti” de­mişti sonradan. Atatürk’ün Tür­kiye hayalini, çağdaşlık, laiklik, demokrasi ve bağımsızlık değer­leri şekillendirdi.

Hayalleri gerçekleştirme zamanı

Hayallerimiz değerlerimizi yansıtır. Barışçıl bir toplumun hayalleri, bir arada yaşam ve iş birliği odaklı olur. Değerlerimiz önce hayallerimizi, sonra gele­ceğimizi belirler. Ortak değer­lerimizden aldığımız güçle ge­leceğe dair daha büyük hayaller kurma ve bu hayalleri gerçekleş­tirme zamanı. Bilim ve teknolo­jide liderlik eden, spor ve sanatta zirveye ulaşan, temiz enerji dö­nüşümünde öncü, herkese fır­satlar sunan, barış dolu bir Tür­kiye’yi hep birlikte inşa edebile­ceğimize inanıyorum.

Türkiye iyi olursa biz de iyi oluruz

Doğan Holding’de kurucu­muz Aydın Doğan’ın “Türkiye iyi olursa biz de iyi oluruz” sözünü temel felsefemiz olarak benim­sedik. İş dünyasının toplumun refahı ve kalkınması için bir iti­ci güç olacağına ve sorumluluk alması gerektiğine her zaman inandık. Değer odaklı bir iş dün­yasının sürdürülebilir bir top­lum inşa etmede oynadığı kilit rolün farkındayız. Bu bilinçle sürdürülebilirlik, kapsayıcı top­luma yatırım gibi değerleri iş ya­pış şeklimizin merkezine yerleş­tirdik.

Cumhuriyetimizin 100’üncü yılında toplumumuza ve ülkemi­ze değer katmaya devam edece­ğiz. İkinci yüzyılda hep birlikte Atatürk’ün mirasını yaşatacağı­mıza ve onun hayalini gerçekleş­tirmek için omuz omuza çalışa­cağımıza yürekten inanıyorum.

Cumhuriyetimizin 100’üncü yılı kutlu olsun!