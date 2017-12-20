Atilla ile ilgili kritik karar

20 Aralık 2017

Yargıç Richard Berman, Halkbank eski Genel Müdür Yardımcısı Hakan Atilla hakkında iddanamede yer alan 6 ayrı suçlamayı jüri üyelerine tek tek okudu.

ABD'nin İran'a uyguladığı ambargoyu delme, bankacılık sahtekarlığı, kara para aklama, ABD yasalarını delmek için işbirliği yapıp komplo kurma, bankacılık sahtekarlığı ve kara para aklama suçlamalarını defalarca işleme suçlamaları ile karşı karşıya olan eski Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Hakan Atilla ile ilgili son söz 12 kişilik jüri heyetine kaldı.

Jüri üyeleri, davaya bakan Yargıç Richard Berman'ın direktifleri doğrultusunda, Atilla'nın kendisine yüklenen 6 ayrı suçu işleyip işlemediğini görüşerek karar vermek için jüri odasına kapandı.

Berman, jüri üyelerine Atilla hakkında verilecek 'suçlu' ya da 'suçsuz' kararının, her bir suçlamayla ilgili olarak, 12 jüri üyesinin de oy birliğiyle karara varmaları gerektiğini söyledi. Jüri üyelerinin görevlerinin, sunulan belgeleri, kanıtları, tanıkların ifadelerini değerlendirerek yalnızca gerçekleri değerlendirmek olduğunu vurgulayan Berman, 'Tanıklara sorulan soruları değil, onların verdikleri yanıtları değerlendirin. Mahkemeye sunulan kanıtlarla ilgili olarak savunmanın ya da savcılığın dile getirdikleri görüşlere, benim değerlendirmelerime değil, kendi vicdanınıza kulak verin' dedi.

İddianamede Atilla'ya yönelik, ABD'nin İran'a uyguladığı ambargoyu delme, bankacılık sahtekarlığı, kara para aklama, ABD yasalarını delmek için işbirliği yapıp komplo kurma, bankacılık sahtekarlığı ve kara para aklama suçlamalarını defalarca işleme olmak üzere toplam 6 ayrı suçlama olduğunu anlatan Berman, 'Sanık iddianamedeki suçlamaları reddetti, suçsuz olduğunu söyledi. ABD yasalarına göre, her sanık suçu sabit görülünceye kadar masumdur. İddia makamının, sanığın suç işlediğini şüpheye yer bırakmayacak şekilde kanıtlayıp kanıtlayamadığına siz karar vereceksiniz' dedi.

Kaynak: DHA